Киев, 12 июля, 2020, 10:19 — ИА Регнум. На Украине за сутки выявили 678 случаев заражения коронавирусом, сообщают 12 июля данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса, размещенные на сайте аппарата СНБО Украины.

Moz.gov.ua Министр здравоохранения Украины Максим Степанов

Число выявленных случаев заражения коронавирусом на Украине достигло 53 521. За сутки скончались одиннадцать человек, а общее число летальных случаев достигло 1 383.

Также выздоровели и были выписаны еще 457 человек за сутки (всего выздоровели 26 118 человек).

Больше всего случаев инфицирования SARS-CoV-2 было выявлено во Львовской области — 7 003 (за сутки 121), в Киеве — 6 182 (за сутки 67) и Черновицкой области — 5 140 (23 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля президент Украины Владимир Зеленскийзаявил, что введенный в стране карантин дал результаты.