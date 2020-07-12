Москва, 12 июля, 2020, 09:28 — ИА Регнум. О своем отношении к обвинениям его в самопиаре на фоне резонансного дела рассказал адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актера Михаила Ефремова. Соответствующую запись 12 июля юрист разместил на своей странице в соцсети Instagram.

Оноре Домье. Адвокат защиты. 1862

«Я не считаю нужным светиться и устраивать себе пиар на этом деле (к сожалению, за меня всё сделали журналисты и общество)», — отметил в своем сообщении Пашаев, добавив, что у него достаточное число клиентов и дел.

Также он указал, что всегда хорошо и качественно выполняет свою работу и данное дело не является исключением.

Кроме этого, адвокат Ефремова рассказал, что его подзащитный чувствует себя плохо, как морально, так и физически, и ему не нужны ни осуждения, ни поддержка, так как он должен в одиночестве приготовиться к суду.

«Давайте дождёмся решения суда и тогда вся эта бестолковая суета и разговоры не будут интересны и актуальны», — также подчеркнул Пашаев.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 11 июля адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский заявил, что информация о том, что семья погибшего в ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова водителя Сергея Захарова потребовала у актера 40 млн рублей в качестве компенсации, не соответствует действительности.