Вашингтон, 12 июля, 2020, 03:58 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп впервые появился на публике, надев медицинскую маску, передает телеканал Fox News.

AlexChirkin Медицинская маска

Сообщается, что Трамп надел маску в ходе посещения военного госпиталя Walter Reed. При этом на самой маске был вышит логотип президента США.

«Я думаю, когда ты в госпитале, особенно в той ситуации, когда общаешься с большим числом солдат, людьми, которые только что отошли от стола в операционной, думаю, в этом случае носить маску — отличная идея», — заявил американский лидер перед визитом в медучреждение.

Ранее президент США Дональд Трамп отказывался носить медицинскую маску в ходе публичных мероприятий, а также при работе в Белом доме. Он отмечал, что глава государства будет смотреться странно, если будет принимать высокопоставленных руководителей в маске.