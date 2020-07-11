Подольск, Московская область, 12 июля, 2020, 00:30 — ИА Регнум. Сын бывшего министра спорта Бориса Иванюженкова Артем, который находился за рулем иномарки BMW X6, насмерть сбил велосипедиста в Подмосковье. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Automobile Mag Автомобиль BMW-X6

Трагедия произошла в субботу, 11 июля, недалеко от остановки в Подольске. По данным журналистов, велосипедист, получивший различные травмы, скончался на месте ДТП.

Отмечается, что 22-летний Артем Иванюженков не сумел затормозить, когда велосипедист попытался «проскочить» перед несущейся BMW.

По предварительным данным, водитель иномарки правила дорожного движения не нарушал.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.