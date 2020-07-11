В Подмосковье сын экс-министра спорта сбил насмерть мужчину — РЕН ТВ
Подольск, Московская область, 12 июля, 2020, 00:30 — ИА Регнум. Сын бывшего министра спорта Бориса Иванюженкова Артем, который находился за рулем иномарки BMW X6, насмерть сбил велосипедиста в Подмосковье. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Automobile Mag
Автомобиль BMW-X6
Трагедия произошла в субботу, 11 июля, недалеко от остановки в Подольске. По данным журналистов, велосипедист, получивший различные травмы, скончался на месте ДТП.
Отмечается, что 22-летний Артем Иванюженков не сумел затормозить, когда велосипедист попытался «проскочить» перед несущейся BMW.
По предварительным данным, водитель иномарки правила дорожного движения не нарушал.
В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.