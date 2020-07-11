Вашингтон, 11 июля, 2020, 22:56 — ИА Регнум. Американский сенатор Митт Ромни обвинил президента США Дональда Трампа в «беспрецедентной и неслыханной коррупции». Об этом Ромни написал в своем Twitter.

Romney.senate.gov Митт Ромни

Таким образом сенатор прокомментировал решение Трампа смягчить наказание своему бывшему советнику Роджеру Стоуну, приговоренному к тюремному заключению за дачу ложных показаний.

«Беспрецедентная, неслыханная коррупция: американский президент смягчает приговор человеку, осужденному судом присяжных за дачу ложных показаний с целью прикрыть этого самого президента», — написал сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп объявил о смягчении приговора Роджеру Стоуну — республиканскому политтехнологу, который был признан виновным во лжи под присягой в деле о «вмешательстве России».

Стоун получил 40 месяцев тюрьмы. Сам он заявлял, что ввиду возраста и состояния здоровья он вряд ли сможет выжить в тюрьме. Трамп смог лишь частично помиловать Стоуна — политтехнологу отменили сам тюремный срок, но судимость у него осталась.

Отметим, что Ромни стал первым в истории США сенатором, поддержавшим отстранение от власти своего однопартийца — президента США. Это произошло в феврале 2020 года, когда Ромни в ходе судебного процесса в верхней палате Конгресса выступил за импичмент Дональда Трампа.