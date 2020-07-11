Тбилиси, 11 июля, 2020, 22:04 — ИА Регнум. Дислоцированные в Южной Осетии российские пограничники якобы ранили гражданина Грузии и незаконно задержали его. Об этом 11 июля сообщили в Службе государственной безопасности Грузии (СГБ).

Mil.ru В Южной Осетии

«Житель села Квемо Чала Каспского муниципалитета был задержан 11 июля в районе расположенной недалеко от этого села средневековой крепости Схвило», — сообщает «Радио Sputnik» со ссылкой на СГБ.

Это представляет собой опасный прецедент, уточнили в СГБ. В связи с этим была активирована действующая при посредничестве Миссии наблюдателей ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель руководителя администрации президента Южной Осетии Алан Джуссоев заявил, что на границе с республикой со стороны Грузии наблюдается установка новых наблюдательных постов, регулярно запускаются дроны, ведется милитаризация границы.

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