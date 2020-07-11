Даллас, США, 11 июля, 2020, 21:07 — ИА Регнум. Клуб Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» объявил имена игроков, которые будут готовиться вместе к командой к грядущему рестарту сезона в рамках специального тренировочного лагеря.

s.yume Александр Радулов

Согласно информации на официальном сайте клуба, в тренировочный состав были включены трое россиян: нападающие Александр Радулов и Денис Гурьянов, а также голкипер Антон Худобин. В общей сложности «Старз» заявили в тренировочный лагерь 19 нападающих, 11 защитников и 5 вратарей.

Возобновление сезона НХЛ начнется с розыгрыша плей-офф 1 августа.