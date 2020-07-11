Москва, 11 июля, 2020, 20:59 — ИА Регнум. В Москве возвращаются к обычному режиму работы 20 клиник, ранее перепрофилированных для лечения пациентов с COVID-19. Об этом 11 июля написал мэр Москвы Сергей Собянин на странице в соцсети «ВКонтакте».

Mos.ru В московской больнице

»Сейчас процедура обратного перепрофилирования идет в 20 городских клиниках, — отметил он. — … Суммарно это больше 9600 коек».

По его словам, к обычной работе уже вернулась большая часть больниц, а остальные завершают «подготовительные работы».

Собянин отметил, что в столице остается 8600 «ковидных коек» в городских, федеральных и частных клиниках. При этом он добавил, что сейчас свободно из них около 5 тыс. коек.

Как передавало ИА REGNUM, 11 июля федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за минувшие сутки в России от COVID-19 смогли излечиться 8378 человек.

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