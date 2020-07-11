Пекин, 11 июля, 2020, 20:42 — ИА Регнум. На северо-востоке Китая на заводе прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает китайское издание People's Daily на странице в соцсети Twitter.

Luc Viatour Взрыв

По последним данным, ЧП произошло в субботу вечером, 11 июля, в провинции Ляонин.

«Выбиты стекла в соседних зданиях, — пишут журналисты. — В настоящее время масштаб ущерба неизвестен».

На месте ЧП работают пожарные и спасатели.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 9 июля в юго-западной китайской провинции Сычуань на заводе пиротехники прогремел взрыв. В результате ЧП пострадали как минимум шесть человек.

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