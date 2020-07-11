Ташкент, 11 июля, 2020, 20:38 — ИА Регнум. В Узбекистане из-за роста числа заболевших COVID-19 18−19 июля и 25−26 июля будет полностью остановлено движение всех автотранспортных средств, в том числе такси. Об этом сообщили в республиканском штабе по борьбе с распространением коронавируса.

President.uz Шавкат Мирзиёев на железнодорожном вокзале Намангана

«Рекомендовано 18−19 июля и 25−26 июля (суббота и воскресенье) текущего года населению находиться дома со строгим соблюдением режима самоизоляции», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 июля в Узбекистане ввели дополнительные ограничительные меры. В частности, до 1 августа приостановлена работа общественного транспорта.

Напомним, всего в Узбекистане выявлено 12,4 тыс. носителей коронавируса. За прошедшие сутки число выявленных случаев увеличилось на рекордные 545 случаев.