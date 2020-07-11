Тюмень, 11 июля, 2020, 20:34 — ИА Регнум. По Тюменской области 11 июля пронёсся ураган с градом. Об этом ранее предупреждал филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Гусева ИА Красная Весна Град

По информации паблика «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» град и порывы ветра до 23 м/с повредили крыши нескольких домов в деревне Ачиры Тобольского района. Прерван пляжный отдых в Тобольске. А в Аромашевском районе прошёл ливень.

Синоптики прогнозируют неблагоприятные погодные явления в Тюменской области до утра 12 июля.