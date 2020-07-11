Париж, 11 июля, 2020, 20:15 — ИА Регнум. Преснель Кимпембе заключил новое соглашение с «Пари Сен-Жермен».

Кирилл Венедиктов Преснель Кимпембе

Согласно информации пресс-службы парижского клуба, 24-летний защитник заключил новое соглашение сроком на четыре сезона до июня 2024 года.

Воспитанник «ПСЖ» защищает цвета столичного клуба с 2005 года, перейдя в основную команду «парижан» в 2014 году. В общей сложности на счету Кимпембе 136 матчей, в которых защитник отличился одним голом.

«ПСЖ» — это клуб, которому принадлежит мое сердце, здесь я вырос. Я нахожусь здесь с восьми лет. Подписание долгосрочного контракта с клубом — честь для меня», — приводит слова Кимпембе официальный сайт клуба.