Киев, 11 июля, 2020, 19:16 — ИА Регнум. Всеукраинская акция протеста шахтеров, которая продолжалась в центре Киева с 30 июня, завершилась, сообщил 11 июля глава независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ), народный депутат Михаил Волынец.

Михаил Труфанов. Шахтёр (фрагмент). 1959

По его словам, данная бессрочная акция протеста шахтеров «стала историей». Из заявления Волынца можно понять, что большинство требований протестующих было выполнено.

«Одиннадцать дней понадобилось шахтерам, чтобы власть услышала людей… Чтобы была восстановлена работа по угледобыче, чтобы главный должник перед украинскими шахтами — ОАО «Центрэнерго» — взял на себя обязательство работать на украинском угле, чтобы жили шахтерские семьи, шахтерские города», — отмечает депутат.

Вместе с тем более конкретной информации о ситуации Волынец не дает.

ИА REGNUM напоминает, что массовая забастовка проходила в центре Киева, возле здания офиса президента.

10 июля заместитель председателя офиса президента Украины Юлия Ковалив заявила, что власть делает всё возможное, чтобы погасить задолженность по зарплате перед шахтерами, которая накапливалась в течение многих лет. По ее словам, несмотря на кризис, в этом году в бюджете предусмотрено и будет дополнительно предусмотрено не менее 1 млрд грн. для того, чтобы шахтеры вовремя получали зарплату.