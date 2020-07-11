Вашингтон, 11 июля, 2020, 19:15 — ИА Регнум. Бывшего агента британских спецслужб Кристофера Стила, который собирал компромат на главу Белого дома Дональда Трампа, нужно экстрадировать в США. Об этом сообщил сам президент США на странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Этого человека необходимо экстрадировать, предать суду и бросить в тюрьму, — написал Трамп. — Больной лжец, которому платили жуликоватая Хиллари (Хиллари Клинтон) и нацкомитет Демократической партии».

Напомним, утверждения экс-агента британских спецслужб в отношении российских предпринимателей, изложенные в так называемом досье на Трампа, ранее были признаны недостоверными. Решение вынес Высокий суд Лондона.

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