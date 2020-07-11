Париж, 11 июля, 2020, 19:13 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Жан Кастекс принял решение разместить дополнительные силы полиции в городе Дижон. Об этом 11 июля сообщается в заявлении правительства.

Kristoffer Trolle Французские полицейские

Решение было принято после столкновений между представителями чеченской и арабской диаспор в городе, которые произошли в период с 12 по 16 июня.

В ходе беспорядков в Дижоне подверглись разрушению несколько зданий. Сотрудники правопорядка изъяли у участников столкновений несколько килограммов боеприпасов, а также стрелковое оружие.

Напомним, на сегодняшний день во Франции проживает несколько десятков тысяч выходцев из Чечни, покинувших Россию в начале 2000-х годов. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил поддержку чеченцам, участвовавшим в беспорядках.