Киев, 11 июля, 2020, 18:47 — ИА Регнум. Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» обращается к президенту страны Владимиру Зеленскому с требованием дать политическую оценку возможному превращению собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть.

Arild Vågen Собор Святой Софии. Стамбул

Об этом говорится в официальном заявлении партии, обнародованном сегодня, 11 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Оппозиция отмечает, что Украина как государство не может оставаться в стороне, так как решение турецкого суда затрагивает религиозные чувства миллионов украинцев, исповедующих христианство.

«Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» твердо стоит на позициях защиты традиционных христианских ценностей, канонического православия и уважения к исторической памяти нашего народа. Потому мы, как и миллионы украинцев, а также христиан всего мира, не можем равнодушно смотреть на провокационное решение турецких властей изменить статус храмового комплекса Святой Софии в Стамбуле, историческом Царьграде. Именно оттуда на нашу землю пришла православная вера, которая стала основой самосознания и культуры всех восточнославянских народов», — говорится в заявлении.

В политсиле уверены, что соответствующее решение высшего административного суда Турции продиктовано сиюминутной политической конъюнктурой.

В связи с этим «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует от Владимира Зеленского не отмалчиваться, дать справедливую политическую оценку действиям турецкой стороны и встать на защиту христианских принципов, как это уже сделали лидеры других христианских стран.

«В сложившихся обстоятельствах, когда правительства ведущих христианских стран мира однозначно осудили непродуманный шаг официальной Анкары, стыдливое молчание украинского руководства лишний раз демонстрирует его неспособность отстаивать важные для большинства украинцев принципы. «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует от президента Украины дать оценку планам превращения собора Святой Софии в мечеть», — отмечается в заявлении.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Высший административный суд Турции позволил изменить статус собора Святой Софии в Стамбуле, что открывает путь к его превращению в мечеть.

В Русской православной церкви (РПЦ) выразили сожаление, что собор Святой Софии в Стамбуле официально стал мечетью, а слова патриарха Московского и всея Руси Кирилла о долге «всякого цивилизованного государства» не были услышаны.