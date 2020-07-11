Москва, 11 июля, 2020, 18:39 — ИА Регнум. Информация о том, что семья погибшего в ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова водителя Сергея Захарова потребовала у актера 40 млн рублей в качестве компенсации, не соответствует действительности. Об этом сообщил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский корреспонденту Nation News.

Mark Nakoykher Александр Добровинский

«Информация в прессе — это неправда, — отметил Добровинский. — Тот, кто это говорит, — большой выдумщик».

11 июля «Московский комсомолец» сообщил, что семья погибшего в смертельном ДТП в центре Москвы водителя Сергея Захарова якобы потребовала у актера Михаила Ефремова в качестве компенсации за моральный ущерб 40 млн рублей.

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