Сочи, Краснодарский край, 11 июля, 2020, 18:37 — ИА Регнум. Бывший президент Украины Виктор Янукович отметил свой 70-летний юбилей в казино российского города Сочи. Об этом 11 июля сообщает издание «Гордон» со ссылкой на источник.

Kremlin.ru Виктор Янукович и Дмитрий Медведев

Юбилей прошел в закрытом формате, на нем присутствовал бывший президент России Дмитрий Медведев. Также торжество посетили и другие высокопоставленные российские чиновники.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, в результате которого Янукович был отстранен от власти. Опасаясь за свою жизнь, он вынужден был покинуть территорию Украины и перебраться в Россию.