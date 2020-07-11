Рига, 11 июля, 2020, 17:51 — ИА Регнум. Власти Латвия готовы принять на территории страны часть воинского контингента США, покрыв также связанные с этим финансовые расходы. Об этом, как пишет портал Sargs. lv, сообщил министр обороны Латвии Артис Пабрикс, комментируя планы Вашингтона вывести часть воинского контингента из Германии.

Цитата из м/ф «Маугли». Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР Союзники

«Сообщение Белого дома об известном сокращении войск США в Германии… не слишком позитивно, — сказал министр обороны Латвии. — Если мы (власти Латвии) как пограничное государство НАТО смотрим на регион Северной Европы, то в нашем понимании необходимо еще большее присутствие сил США в Европе».

По его словам, Латвия готова начать переговоры с США по данному вопросу.

«Мы готовы за это (размещение военных США на территории Латвии) и платить», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп в интервью журналисту Марку Тиссену сообщил, что часть воинского контингента США, которая должна быть выведена из Германии, будет перенаправлена в Польшу.

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