Луганск, 11 июля, 2020, 16:42 — ИА Регнум. Автомобиль с украинскими военнослужащими подорвался на противотанковой мине у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом, как передает «ЛуганскИнформЦентр», сообщили 11 июля в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Горящий автомобиль

ЧП произошло в районе Попасной. По последним данным, в результате инцидента погибли трое военнослужащих ВСУ.

«В результате наезда автомобиля ВСУ на противотанковую мину ТМ-62 младший сержант Кучев и солдат Литвин погибли на месте, — сообщили в Народной милиции. — Командир взвода младший лейтенант Матвеев скончался при эвакуации в медучреждение».

Отмечается, что причиной чрезвычайного происшествия явилось то, что «командование 30-й бригады ВСУ не поставило в известность о новых минных полях вернувшиеся с ликвидации пожаров в Новоайдарском районе подразделения».

Как передавало ИА REGNUM, 11 июля в пресс-службе представительства ЛНР в СЦКК сообщили, что представители украинских вооруженных формирований один раз за сутки нарушили перемирие.

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