Москва, 11 июля, 2020, 16:30 — ИА Регнум. Истребители военно-воздушных сил России были подняты в воздух для перехвата американского самолета-разведчика. Об этом 11 июля сообщается в заявлении Министерства обороны страны.

U.S. Air Force Самолёт-разведчик RC-135 ВВС США

«Для идентификации и перехвата цели в воздух были подняты истребители Су-35С и МиГ-31БМ из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа», — отмечается в заявлении.

Российские пилоты опознали в преследуемом объекте самолет ВВС США RC-135, пролетавший над Японским морем. Летчики сопровождали воздушное судно на безопасном расстоянии.

После того, как самолет-разведчик покинул воздушное пространство, находящееся в непосредственной близости с воздушным пространством России, истребители благополучно вернулись на базу.