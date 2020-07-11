Трамп назвал информационным вбросом статью о РФ и талибах*
Вашингтон, 11 июля, 2020, 16:22 — ИА Регнум. Сообщение в газете The New York Times о том, что подразделение российской военной разведки якобы предлагало денежные вознаграждения боевикам движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане за убийства военных США и их партнеров по коалиции, не соответствует действительности. Об этом сообщил 11 июля глава Белого дома США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter.
«Это был очередной сфабрикованный информационный вброс The New York Times, — написал Трамп. — … Они это выдумали».
Президент США добавил, что данная статья — «лживые новости».
Напомним, ранее газета The New York Times со ссылкой на свои источники в разведке сообщила, что боевикам награду за убийство военных США и других стран, входящих в коалицию в Афганистане, якобы предлагало подразделение российской военной разведки.
* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.