В калужском Ферзиково будет установлен памятник советскому солдату
Калуга, 11 июля, 2020, 11:40 — ИА Регнум. В Калуге врио губернатора области Владислав Шапша провёл рабочее совещание, на котором обсуждался вопрос установки памятника советскому солдату в посёлке Ферзиково. В мероприятии также приняли участие заместитель губернатора области Константин Горобцов, министр культуры области Павел Суслов, глава администрации муниципального района «Ферзиковский район» Александр Серяков.
Министр культуры области Павел Суслов представил проект памятника, предложенный Российским военно-историческом обществом. «Историческое общество предлагает безвозмездно передать памятник региону. Обсудив варианты размещения, мы решили, что подходящим местом для его установки может стать поселок Ферзиково. Автор проекта — Андрон Кончаловский», — пояснил он.
По словам Александра Серякова, памятник планируется установить в центре поселка — между общеобразовательной и спортивной школами и строящимся Центром культурного развития. «На площади двух гектаров мы планируем разбить парк Победы и благоустроить территорию», — сказал он.
Глава региона Владислав Шапша поддержал предложение главы профильного министерства и руководителя муниципалитета. Работы по благоустройству займут около двух месяцев.