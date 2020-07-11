Калуга, 11 июля, 2020, 11:40 — ИА Регнум. В Калуге врио губернатора области Владислав Шапша провёл рабочее совещание, на котором обсуждался вопрос установки памятника советскому солдату в посёлке Ферзиково. В мероприятии также приняли участие заместитель губернатора области Константин Горобцов, министр культуры области Павел Суслов, глава администрации муниципального района «Ферзиковский район» Александр Серяков.

Пресс-служба правительства Калужской области В калужском Ферзиково будет установлен памятник советскому солдату

Министр культуры области Павел Суслов представил проект памятника, предложенный Российским военно-историческом обществом. «Историческое общество предлагает безвозмездно передать памятник региону. Обсудив варианты размещения, мы решили, что подходящим местом для его установки может стать поселок Ферзиково. Автор проекта — Андрон Кончаловский», — пояснил он.

Пресс-служба правительства Калужской области В калужском Ферзиково будет установлен памятник советскому солдату

По словам Александра Серякова, памятник планируется установить в центре поселка — между общеобразовательной и спортивной школами и строящимся Центром культурного развития. «На площади двух гектаров мы планируем разбить парк Победы и благоустроить территорию», — сказал он.

Пресс-служба правительства Калужской области В калужском Ферзиково будет установлен памятник советскому солдату

Глава региона Владислав Шапша поддержал предложение главы профильного министерства и руководителя муниципалитета. Работы по благоустройству займут около двух месяцев.