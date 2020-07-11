Москва, 11 июля, 2020, 08:50 — ИА Регнум. Адвокатам по делу актера Михаила Ефремова — Эльману Пашаеву и Александру Добровинскому — пригрозил последствиями полномочный представитель Совета Федерации в Конституционном суде, сенатор Андрей Клишас. Об этом он заявил в интервью РБК.

Оноре Домье. Два адвоката

По словам Клишаса, адвокаты устроили «водевиль», постоянно участвуя в различных ток-шоу, стримах и трансляциях, где они обсуждают это дело и активно разглашают адвокатскую тайну.

Напомним, что ранее Федеральная палата адвокатов (ФПА) уже выразила беспокойство тем, что адвокат актера Ефремова Эльман Пашеев и адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым Александр Добровинский разглашают адвокатскую тайну и используют дело об аварии для саморекламы, активно сотрудничая со СМИ. Были возбуждены дисциплинарные дела из-за нарушения кодекса этики. Добровинскому и Пашееву могут быть вынесены предупреждения. В крайнем случае их лишат лицензий.

Клишас отметил, что в случае, если ФПА не справится с ситуацией, этим «шоу» могут заняться другие компетентные органы.

«Я считаю, что если Федеральная палата адвокатов этот водевиль адвокатский по делу Ефремова не остановит, то надо подумать, как это сделать без ФПА. Поэтому я ФПА очень советую вспомнить, что адвокатура — это публично-правовой институт, а не ток-шоу и не шапито», — сказал сенатор.