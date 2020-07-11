Киев, 11 июля, 2020, 08:31 — ИА Регнум. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с главой администрации президента Белоруссии Игорем Сергеенко, сообщает 10 июля пресс-служба офиса президента Украины.

President.gov.by Александр Лукашенко и Владимир Зеленский. 2019

В ходе телефонного разговора Андрей Ермак проинформировал своего белорусского коллегу относительно инициативы украинской стороны по подготовке ряда двусторонних документов к встрече президента Украины Владимира Зеленского с президентом Белоруссии (встреча планируется осенью 2020 года).

Стороны также договорились о дальнейших контактах для более предметного рассмотрения предложений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минске глава офиса президента Украины обсудил с главой администрации президента Белоруссии вопросы, связанные с предстоящим визитом Владимира Зеленского в республику, запланированного на осень.

Напомним, 16 июня в пресс-службе МИД Белоруссии сообщили, что президент Белоруссии Александр Лукашенко передал приглашение посетить Белоруссию в адрес своего украинского коллеги Владимира Зеленского.

Отметим, в Белоруссии 9 августа состоится основное голосование на выборах президента республики. Александр Лукашенко с 1994 года является президентом Белоруссии. Действующий президент выдвинул свою кандидатуру также и на предстоящих выборах главы государства. Основной конкурент Александра Лукашенко на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико в данный момент находится в тюрьме белорусского КГБ.

Читайте также: Экс-депутат Рады Савченко опубликовала открытое обращение к Лукашенко