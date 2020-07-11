Вашингтон, 11 июля, 2020, 07:23 — ИА Регнум. Участие России в афганском конфликте на современном этапе сводится к нулю, заявил 10 июля президент США Дональд Трамп в интервью газете The Washington Post и телеканалу Fox.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Афганистана

«Последнее, чего хочет Россия — это связываться с (ситуацией в — ред.) Афганистане», — сказал Трамп.

По его словам, несколько десятилетий назад Москва участвовала в афганском конфликте и потерпела поражение, поэтому сегодня не желает предпринимать повторные попытки.

Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли заявил, что администрация США не владеет информацией, которая позволила бы утверждать, что американские военнослужащие погибали в результате сговора России с членами движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).