Токио, 11 июля, 2020, 07:00 — ИА Регнум. Япония и США подписали совместную декларацию о сотрудничестве в программе по освоению Луны, предусматривающей в 2024 году высадку на естественный спутник Земли. Об этом 11 июля сообщает газета Nikkei.

Павел Редин ИА Красная Весна Полная Луна.

Документ, подписанный с американской стороны Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), с японской стороны подписали представители Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий. В декларации оговаривается, в частности, участие Японии в создании окололунной орбитальной станции Gateway.

Как сообщало ИА REGNUM, проект международного договора США с партнёрами по проекту Artemis Accords («Соглашения Артемиды») предполагает создание вокруг будущих баз на Луне «зон безопасности», которые «предотвратят вмешательство со стороны стран-конкурентов или компаний, работающих в непосредственной близости». О решении присоединиться к лунной программе NASA Япония объявила в октября 2019 года.