Вашингтон, 11 июля, 2020, 05:51 — ИА Регнум. Соединенные Штаты не планируют выходить из военного блока НАТО, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США и НАТО

«Нет, я не хочу выходить. Но я хочу, чтобы они платили свою справедливую долю», — заявил он.

Трамп в очередной раз подчеркнул, что намерен заставить других членов Североатлантического альянса выполнять свои обязательства. В частности, им необходимо тратить не менее 2% от национального ВВП на оборонные расходы.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года экс-вице-президент США Джо Байден предрек распад НАТО, если Дональд Трамп сможет избраться на второй срок. По его словам, отношения Трампа с союзниками по альянсу могут привести к распаду военного блока.