Малоярославецкий район, Калужская область, 10 июля, 2020, 19:59 — ИА Регнум. В Калужской области 10 июля в 16:40 минут на 95-м километре автодороги А-130 зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении ГИБДД УМВД России.

40.mchs.gov.ru Место ДТП

По предварительной информации, водитель автомобилем Land Rover Discovery, совершая поворот на парк птиц «Воробьи», не убедился в безопасности маневра и столкнулся с машиной Toyota Camry. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили несовершеннолетние пассажиры Toyota Camry: девочка, 13 лет, и пятимесячный мальчик. Пострадал и пассажир данного транспортного средства. Дети доставлены в медицинское учреждение.

Более точные данные устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка.