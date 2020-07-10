Тамбов, 10 июля, 2020, 16:59 — ИА Регнум. В Тамбовской области за год установлено 400 специальных контейнеров для сбора пластика на 377 площадках, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

(сс) Michael Coghlan Контейнер для сбора пластика

Многие тамбовчане поддерживают идею раздельного сбора мусора. Начиная с июня 2019 года, на Тамбовщине появились отдельные контейнеры для пластика. Как пояснили в пресс-службе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами — АО «Тамбовская сетевая компания», на данный момент установлено 400 клетей. За прошедший год общий объем сырья, отправленный на переработку, достиг почти 250 тыс. килограммов.

Старт реализации проекта был дан в Тамбове. На первом этапе здесь появились 170 специальных контейнеров. За год география раздельного сбора расширилась, к проекту подключились города Рассказово и Мичуринск, село Заворонежское Мичуринского района, поселок Дмитриевка Никифоровского района, а также несколько населенных пунктов Притамбовья — поселки Бокино, Строитель, Новая Ляда. Всего обустроены 377 площадок для сбора пластика.

«Это очень удобно. Мы отдельно собираем бутылки из-под воды и молока, пластиковую тару и опускаем все это в специальный контейнер. Процесс особенно нравится нашему пятилетнему внуку», — говорит жительница Тамбова Елена Баранова.

В Тамбовской области проект реализует местная компания «Трансформатор продаж», которая позиционируется под брендом «ЭкоРус». Поддерживает проект и региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами.