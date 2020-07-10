В Костромской области назвали дату полного открытия детских садов
Кострома, 10 июля, 2020, 15:09 — ИА Регнум. Полное открытие детских садов в Костромской области состоится в сентябре 2020 года. Об этом на встрече с журналистами 10 июля сообщил губернатор региона Сергей Ситников.
На данный момент детские сады региона могут работать с 50% загрузкой, решение одобрено Роспотребнадзором. Однако, воспользоваться поблажками в полном объеме не поспешили в областном центре — Костроме.
Напомним, при снятии ограничений костромские власти опираются на рекомендации Роспотребнадзора. Согласно им, полное открытие детских садов возможно на последнем этапе снятия ограничений. Для этого область должна иметь минимум 50% свободных коек для лечения пациентов с COVID-19, определённый коэффициент распространения инфекции и охватывать тестированием не менее 110 человек на 100 тысяч населения в день.
В обычное время дошкольные учреждений региона принимали 37 тысяч детей.