Кострома, 10 июля, 2020, 15:09 — ИА Регнум. Полное открытие детских садов в Костромской области состоится в сентябре 2020 года. Об этом на встрече с журналистами 10 июля сообщил губернатор региона Сергей Ситников.

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«Если всё у нас будет получаться, в сентябре обеспечим 100% загрузку детских садов», — сказал Ситников.

На данный момент детские сады региона могут работать с 50% загрузкой, решение одобрено Роспотребнадзором. Однако, воспользоваться поблажками в полном объеме не поспешили в областном центре — Костроме.

«Роспотребнадзор дал добро, чтобы детские сады работали с 50% нагрузкой. Кострома у нас вышла только на 35%. То есть до конца разрешениями не пользуется. Сегодня, пожурив маленько городскую администрацию, мы им поставили задачу, чтобы к следующей неделе 50% загрузки было обеспечено, чтобы родители не метались по поводу того, куда пристроить детей», — отметил губернатор.

Напомним, при снятии ограничений костромские власти опираются на рекомендации Роспотребнадзора. Согласно им, полное открытие детских садов возможно на последнем этапе снятия ограничений. Для этого область должна иметь минимум 50% свободных коек для лечения пациентов с COVID-19, определённый коэффициент распространения инфекции и охватывать тестированием не менее 110 человек на 100 тысяч населения в день.

В обычное время дошкольные учреждений региона принимали 37 тысяч детей.