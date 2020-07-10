Пермь, 10 июля, 2020, 14:54 — ИА Регнум. В Перми многофункциональном центре «Мои Документы» начал работать человекоподобный робот. Это первый в России случай, когда робот — двойник человека — исполняет должностные обязанности специалиста по приему документов и оказанию государственных услуг, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Permkrai.ru Человекоподобный робот работает в МФЦ Перми

Новый работник копирует эмоции человека: может двигать глазами, бровями, губами и другими «мышцами» лица, общаться и отвечать на вопросы посетителей МФЦ. Специалисты компании Promobot также использовали свою технологию создания искусственной кожи.

По словам руководителя ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Леонида Громова, сейчас робот проходит «адаптацию». Во время тестового периода искусственный интеллект будет помогать жителям получать справки об отсутствии судимости и привлечения к административной ответственности за употребление наркотических средств. Впоследствии перечень услуг расширят.

Робот самостоятельно принимает посетителей центра. Человекоподобная машина сканирует документы и на их основании формирует заявление. Посетитель подписывает заявление, робот его сканирует и отправляет в информационную систему МФЦ.