Ярославль, 10 июля, 2020, 14:48 — ИА Регнум. Почти 283 млн рублей Фонд содействия капитальному ремонту Ярославской области направит исключительно на Дзержинский район Ярославля. Конкурсная документация размещена на одной из электронных площадок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Впервые такой крупный лот разыгрывается только на один район. При этом ремонтные работы планируются лишь в 35 домах. В год региональный фонд тратит около 1 млрд рублей. Получается, что почти третья часть всех расходов фонда капремонта пойдет лишь на 35 домов. Всего в Ярославской области 9698 многоквартирных домов, из них около половины находятся «в котле», то есть ремонтируется за счет средств фонда капремонта. Таким образом треть годовых средств фонда будет направлена менее чем на 1 процент от всех домов «общего котла». Исходя из такой статистики, можно лишь посочувствовать жителям других домов, ремонта смогут дождаться разве что их дети.

Интересно и распределение сумм по домам. Так на проектирование и ремонт системы электроснабжения дома №44 на Ленинградском проспекте будет потрачено 12 миллионов. Ремонт фасада дома №62-А на улице Елены Колесовой обойдется в 18 млн рублей. А замена системы отопления в доме №29 корпус 4 на улице Труфанова обойдется в целых 25 миллионов. Естественно, жители этих домов будет платить за выполненные работы много лет, при этом другие работы они вряд ли смогут выполнить за счет фонда капремонта.

Практика укрупнения лотов в ярославском фонде капремонта раньше не раз вызывала серьезную критику. Так в 2017 году компания «Дельта Констракшн» победила в аукционах на капитальный ремонт многоквартирных домов в Ярославской области на общую сумму в 410,2 миллиона рублей. При этом подрядчик не справился с общим объемом работ, значительная часть из них так и не была выполнена, а попытки фонда внести фирму в реестр недобросовестных не увенчались успехом.

После провала «Дельты» депутаты Ярославской областной думы не раз призывали фонд отказаться от формирования крупных лотов, но так и не смогли добиться результата. Не ждет ли город повторение этой печальной истории? И насколько правильно именно такое распределение денег? Ведь сотни домов других районах города и области не могут дождаться, когда им отремонтируют крышу или заменят трубы.