Калуга, 10 июля, 2020, 13:01 — ИА Регнум. 51 положительный тест на коронавирус подтверждён в Калужской области за последние сутки, сообщает 10 июля корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

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Всего в регионе подтверждено 6 тыс. 559 положительных тестов. 2 тыс. 14 человек находятся на лечении, 4 тыс. 495 человек выздоровели, 50 человек умерли.

Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (499), в Обнинске (339), в Боровском районе (239), Малоярославецком районе (159), в Жуковском районе (144) и в Козельском районе (104).