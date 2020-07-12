Москва, 13 июля, 2020, 00:06 — ИА Регнум. Кому карантин — а кому бизнес один. Примерно такой вывод не посчастливилось сделать тем москвичам, которые получили от города штрафы за просто так. В какую дурную бесконечность неправомерных штрафов и пустых «обжалований» можно попасть жителю столицы, рассказывает автор ИА REGNUMЕкатерина Торгушина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

2 апреля Сергей Собянин подписал закон, который вводил штрафы за нарушение режима повышенной готовности в Москве. Лишиться четырех тысяч можно было за нарушение карантина (зараженными, контактными, больным ОРВИ), за езду в общественном транспорте и поход в магазин без средств индивидуальной защиты, за поездки без пропуска, за то, что приблизился к другому ближе, чем на полтора метра в общественном месте. И хотя обязательная самоизоляция отменена месяц назад, штрафы за ее нарушение люди обжалуют до сих пор.

Так, житель Москвы Артём Сенчев оказался неоднократно оштрафован за то, что не установил приложение «Социальный мониторинг». После того, как у него выявили пневмонию, до техподдержки он смог дозвониться лишь через несколько дней (линия была наглухо занята). Но и дозвонившись и оставив заявку на аппарат, он аппарат не получил, зато, находясь дома и болея, получил штраф за нарушение изоляции. Гражданин вновь обратился в техподдержку, напомнил про свою заявку, и на следующий день получил еще один штраф. После многочисленных обращений в техподдержку ‑ и очередного штрафа! — гражданин через две недели получил все же ответ с извинениями и уточнением, что штрафы можно обжаловать в Главконтроле. Как думаете, что было? Правильно — штраф! И молчание Главконтроля в ответ на каждое обращение по очередному штрафу.

Читайте статью Екатерины Торгушиной «Без вины виноватые. В Москве не отменяют штрафы за нарушение карантина».