Малоярославецкий район, Калужская область, 10 июля, 2020, 12:29 — ИА Регнум. В Калужской области пострадавший в дорожно происшествии мужчина избил бригаду скорой медицинской помощи, прибывшей, чтобы спасти ему жизнь. Об этом 10 июля сообщили 10 июля корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

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По данным ведомства, молодой человек, не справившись с управлением, въехал в металлическое ограждение и потерял сознание. Прибыв на место ДТП, медики начали оказывать пострадавшему первую помощь, но как только мужчина открыл глаза, он сразу набросился на женщину-фельдшера с кулаками. Водитель автомобиля скорой помощи поспешил предотвратить избиение и стал успокаивать его, но мужчина ударил водителя в голову, и тот потерял сознание.

Очевидцы случившегося вызвали полицию и еще одну бригаду скорой помощи, которая увезла своих пострадавших коллег в районную больницу. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, полученные водителем скорой помощи травмы квалифицируются как тяжкий вред здоровью. ОМВД России по Малоярославецкому району возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Дожидаться завершения следствия он будет под подпиской о невыезде.