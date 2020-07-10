Кострома, 10 июля, 2020, 11:28 — ИА Регнум. Электропоезд «Ласточка» начнёт курсировать по маршруту Кострома-Москва с 17 июля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба холдинга «Российские железные дороги».

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«Ласточки» №716/715 в комплектации «Премиум» будут курсировать 5-вагонными составами ежедневно. Отправляясь с Ярославского вокзала Москвы в 15:10,"Ласточка» №716 будет прибывать в Кострому в 19:17. Из Костромы «Ласточка» №715 будет отправляться в 07:12 и прибывать в Москву в 11:19. В пути следования предусмотрены остановки на станциях Ярославль и Нерехта», — пояснили в РЖД.

Таким образом, в первую поездку из Москвы поезд отправится 17 июля, из Костромы электричка выедет 18 июля. Добраться из столицы до областного центра на «Ласточке» можно будет за 4 часа 7 минут.

Напомним, на данный момент из Москвы в Кострому курсируют два прямых поезда — дневной и ночной, время в пути на каждом из них занимает 6 часов. На автобусе поездка до столицы занимает от 5 до 7 часов.

О необходимости запуски «Ласточки» в Костроме говорили более 10 лет, однако воплощению планов в жизнь, по словам местных властей, мешали вопросы окупаемости проекта и удалённость областного центра от основой линии Транссибирской магистрали.

Отметим, что «Ласточки» уже курсируют по маршрутам соседей «Москва — Ярославль» и «Москва — Иваново». Скоростные электрички пользуются популярностью у пассажиров: они комфортны и ходят по удобному расписанию.