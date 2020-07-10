Кострома, 10 июля, 2020, 11:25 — ИА Регнум. По данным Информационного центра по коронавирусу в России, за последние сутки в Костромской области SARS-CoV-2 заразились ещё 36 человек, 24 жителя региона выздоровели. Новых летальных случаев не зафиксировано.

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В больницах находятся 50 человек, более 500 лечатся на дому. Всего за время пандемии количество выявленных случаев заражения достигло 1814. Количество выздоровевших — 1176, умерших — 22.