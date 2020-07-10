Москва, 10 июля, 2020, 10:02 — ИА Регнум. В Москве подан иск в отношении компании «Сухой». Заявителем является завод «Элара» из Чувашии, который хочет взыскать более 611 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку суда.

Kad.arbitr.ru Скриншот с сайта Арбитражного суда Москвы

Заявление зарегистрировано в Арбитражном суде Москвы 7 июля. Истцом выступает акционерное общество «Научно-производственный комплекс «Элара» имени Г. А. Ильенко» из Чебоксар. Ответчиком является ПАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой» (Москва).

Согласно документу, заявленная сумма исковых требований составляет 611 021 241,79 рублей. Дело пока не принято в производство.

Отметим, продукция «Элары» представлена на рынке гражданской продукции. На сайте предприятия отмечается, что в числе приоритетных направлений — железнодорожная техника, автомобильная электроника, контрактное производство электроники.