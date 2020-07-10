Калуга, 10 июля, 2020, 10:52 — ИА Регнум. В Калужской области мерами финансовой поддержки кредитных организаций уже воспользовалось 1578 организаций и предпринимателей, или 68,3% из числа обратившихся в банки. Об этом 10 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации регионального министерства экономического развития.

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На сегодняшний день наиболее востребованной мерой поддержки у калужского бизнеса являются кредиты на возобновление деятельности под 2% годовых. По данным кредитам расширен перечень заёмщиков — это как субъекты малого и среднего предпринимательства, так и крупные компании, а также социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в пострадавших от пандемии отраслях. Для компаний главная привлекательность этого кредита состоит в том, что сам кредит вместе с процентами можно будет списать при условии сохранения 90% численности работающих. К концу июня поступило 924 обращения в банки по этому продукту, одобрено 624 на сумму более 1 млрд рублей и уже выдано более 200 млн рублей.

Число одобренных обращений по кредитам под 0% на заработную плату составляет 223 единицы на общую сумму 392,2 млн рублей. Количество одобренных обращений субъектов малого и cсреднего бизнеса за реструктуризацией кредитов составило 731 единицу на сумму 6,6 млрд рублей.