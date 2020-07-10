В Ярославской области начался мониторинг детского отдыха
Ярославль, 10 июля, 2020, 09:33 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам ребенка Ярославской области будет проводить внешний мониторинг летней оздоровительной кампании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного.
Летние лагеря в регионе могут работать с 6 июля при условии соблюдения ряда ограничений, касающихся мер безопасности. Детский омбудсмен проверяет, как соблюдаются требования.
Особое внимание уделяется исполнению требования о проживании в лагерях только детей из Ярославской области и обязательства персонала лагеря не покидать его территорию. Уже в первый день мониторинга выявлены несущественные нарушения этих норм. Детский омбудсмен рекомендовал администрации устраненить недостатки.
В этом году в Ярославской области откроется 20 детских загородных оздоровительных лагерей.