Челябинск, 9 июля, 2020, 23:29 — ИА Регнум. Последние штрихи к уличной росписи «город трудовой доблести» добавил своей рукой губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщает газета «Южноуральская панорама».

ИА REGNUM Рисунок о тружениках тыла появился в центре Челябинска

Молодые художники из федерации хип-хоп культуры несколько дней работали над граффити на улице Красной. Они изобразили на трансформаторной будке тружеников тыла и танки — символ челябинского Танкограда, завода ЧТЗ.

Текслер завершил рисунок краской из баллончика, отметив, что работа художников вызывает глубокие и серьезные впечатления.

«Самое главное, передает дух того времени», — сказал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 20 городам звания городов трудовой доблести. В Челябинской области оно присвоено Челябинску и Магнитогорску.