Ярославль, 9 июля, 2020, 21:10 — ИА Регнум. Ярославская область вошла в десятку лидеров в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, подготовленном Агентством стратегических инициатив совместно с деловыми объединениями.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Дмитрий Миронов представляет принципы развития Ярославской области на встрече с общественностью

Комментируя результаты рейтинга, представленные на заседании наблюдательного совета АСИ под председательством президента России Владимира Путина, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов отметил, что регион существенно улучшил свой результат по сравнению с 2019 годом (18-е место):

«Мы совершили настоящий прорыв — вошли в десятку национального рейтинга состояния инвестиционного климата, за год поднявшись сразу за на 8 позиций. Всё это — результат планомерной работы, которую мы начали несколько лет назад, когда формировали стратегию социально-экономического развития области «10 точек роста». Изначально мы понимали, что благодаря наращиванию инвестиций, предпринимательской активности — получаем ценный ресурс, с помощью которого можем развивать социальную сферу, здравоохранение и образование, реализовывать проекты благоустройства городской среды, повышать качество жизни населения региона. Рейтинг добавил нам соревновательного духа. Со многими из коллег-губернаторов мы вступили в настоящую гонку. И эта гонка прекрасна тем, что в итоге в ней побеждает вся страна. Не будем останавливаться на достигнутом. Считаю, что мы создали большой задел для дальнейшего движения вперед.»

Рейтинг был создан на основе опросов предпринимательского сообщества. Он оценивает действия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. В частности, оценивается скорость и легкость административных процедур органов исполнительной власти, например, получения разрешения на строительство и регистрации права собственности, а также наличие и качество инфраструктуры и ресурсов, работа институтов для бизнеса и поддержка малого бизнеса.

Успехи Ярославской области отметили и авторы рейтинга.

«Усилия управленческой команды, нацеленные на создание максимально благоприятной среды для ведения бизнеса в регионе, дали свои плоды. Ярославская область серьезно улучшила свои показатели по поддержке малого бизнеса. Так, например, существенно выросла доля занятых в малом бизнесе на площадках технопарков, позитивно предприниматели отзываются о качестве консультационных и образовательных услуг», — подчеркнула генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Эксперты отметили, что заслугой правительства Ярославской области по итогам работы в 2019 году является заметное снижение административной нагрузки на бизнес — уменьшилось количество запрашиваемых дополнительных документов, сократилось время регистрации юридических лиц и постановки земельных участков на кадастровый учет, повысилась эффективность регистрации прав собственности и подключения к электросетям. Высокую оценку получило законодательство о механизмах защиты и поддержки инвесторов, а также институт оценки регулирующего воздействия.

В топ-10 рейтинга вошли также Москва, Республика Татарстан, Тульская область, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Белгородская область, Калужская область и Республика Башкортостан.