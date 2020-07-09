Тамбов, 9 июля, 2020, 19:43 — ИА Регнум. В Тамбовской области акция «Бессмертный полк» пройдет 26 июля, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Этому решению способствовал очередной этап снятия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Tambov.gov.ru Шествие «Бессмертного полка» в Тамбове

В Тамбовской области продолжается поэтапное снятие ограничений в связи со спадом пандемии. Так, было принято решение провести акцию «Бессмертный полк» при условии соблюдения гражданами безопасной дистанции не менее 1,5 метра. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Никитин.

Шествие состоится на Тамбовщине, как и по всей России, 26 июля. Ежегодно «Бессмертный полк» объединяет десятки тысяч жителей области, которые хранят память о своих родственниках героях.

Глава региона Александр Никитин поддерживает акцию с первого года ее проведения на Тамбовщине. Он проходит весь маршрут вместе со своей семьей. Ранее на встрече с представителями патриотических объединений он одобрил идею добровольцев движения «Волонтёры Победы» провести шествие в Тамбове по новому маршруту — от памятника Зое Космодемьянской до парка Победы.