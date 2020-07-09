Москва, 9 июля, 2020, 19:07 — ИА Регнум. Mail.ru Group приняла решение судиться с логистическим партнером Delivery Club — компанией «Амароли», которая задолжала курьерам зарплату. Об этом сегодня, 9 июля, заявил журналистам первый заместитель гендиректора Mail.ru Group Владимир Габриелян.

Василий Иванов ИА REGNUM Забастовка курьеров

Напомним, что сегодня у офиса Mail.ru Group (раньше владел Delivery Club, сейчас сервис входит в СП со Сбербанком — «O2O Холдинг») собрались курьеры Delivery Club, которым задолжали зарплату.

Речь идет об одном из подрядчиков — логистической компании «Амарали», которая не выплатила зарплаты ряду курьеров за мая и июнь.

В Mail.ru Group заявили, что выплатили этой компании «Амарали» все необходимые средства за проделанную работу, однако не ожидали, что подрядчик поведет себя подобным образом.

Профсоюз «Курьер», который заявил о готовящейся забастовке курьеров сервиса доставки еды Delivery Club, сообщил, что руководство «Амарали» скрывается от них и лишь обещает заплатить.

В Mail.ru Group провели пресс-конференцию, на которой Владимир Габриелян заявил, что всем курьерам, будут выплачены полагающиеся им деньги. С подрядчиком «Амарали» компания будет разбираться отдельно.

«Второй раз заплатили курьерам уже напрямую и прекратили работу с данным логистическим оператором <…>. С ним мы будем судиться», — сказал представитель Mail.ru Group.