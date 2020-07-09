Киев, 9 июля, 2020, 18:48 — ИА Регнум. В переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе есть один главный вопрос, который «блокирует всё», заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью «Голосу Америки» (СМИ — иностранный агент).

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Материал опубликован сегодня, 9 июля.

Кулеба уточнил, что этот спорный вопрос — о «прямом диалоге».

«Россия настаивает, что мы должны вести переговоры исключительно с так называемыми «ЛНР» и «ДНР», а мы настаиваем, что мы должны вести диалог с Российской Федерацией и искать решение с ними. Честно вам скажу, что уже удалось бы достичь прорыва во многих вопросах, если бы мы смогли решить эту проблему», — заявил дипломат.

Глава МИД Украины также добавил, что пока решения этой проблемы нет даже приблизительно, так что украинская делегация делает упор на вопросах безопасности.

ИА REGNUM напоминает, что в марте этого года в рамках переговоров контактной группы в Минске представители Украины подписали договоренности, согласно которым Киев начнет прямые переговоры с Донбассом. Однако потом украинские власти заявили, что речь идет о переговорах с переселенцами из Донбасса, которые лояльны украинской власти. Несколько таких представителей в итоге даже были включены в состав контактной группы с украинской стороны.