Москва, 9 июля, 2020, 18:42 — ИА Регнум. Правительство России проработает вопрос об увеличении доли расходов бюджета на здравоохранение и образование. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин по итогам обращения к гражданам 23 июля, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин посещает школу

«Обеспечить при формировании федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов увеличение доли эффективных расходов на здравоохранение и образование», — говорится в документе.

Ответственным за исполнение данного поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Доклад о проделанной работе правительство должно будет представить до 30 сентября и до 1 декабря текущего года.