Киев, 9 июля, 2020, 18:36 — ИА Регнум. Запад должен поддержать пересмотр Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе, поскольку они (соглашения) уже не отражают реалии, заявил вице-премьер Украины, министр по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения по-украински

Соответствующее мнение Резников выразил в статье для Atlantic Council, фрагменты из которой сегодня, 9 июля, приводят украинские СМИ.

Представитель Киева констатировал «тупик в мирных переговорах», который свидетельствует о необходимости новых подходов к урегулированию ситуации в Донбассе.

По его словам, Минские соглашения от 2015 года больше не отражают реалий «по целому ряду причин», в частности, изменения линии соприкосновения.

Также Резников призвал западных лидеров пересмотреть роль и функции международных институтов, участвующих в мирных переговорах по Донбассу. Он считает, что если поддержки не будет, Украине стоит подумать о создании новых и привлечении новых союзников, хотя и не уточняет, кого имеет в виду.

ИА REGNUM напоминает, что заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что выход Украины из Минских соглашений станет «чрезвычайным событием», но Россия с политической точки зрения готова к такому варианту.

В июне украинская делегация во главе с Резниковым посетила для переговоров по Донбассу Берлин и Париж, и уже тогда вице-премьер Украины заявлял, что Минские соглашения требуют «как минимум модернизации». Он сослался на заявление канцлера Германии Ангелы Меркель, которая якобы сказала, что Минск «не является высеченным на камне».