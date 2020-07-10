Обнинск, Калужская область, 10 июля, 2020, 10:49 — ИА Регнум. В Калужской области перед 180 работниками предприятия АО «Прогресс-Экология» образовалась задолженность по заработной плате в размере более семи миллионов рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

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С целью восстановления нарушенных прав граждан прокуратура внесла руководителю организации представление. Также в отношении организации и её должностного лица возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.

В результате принятых мер реагирования задолженность по заработной плате полностью погашена.