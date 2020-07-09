Кострома, 9 июля, 2020, 18:04 — ИА Регнум. В Костромской области 1800 предпринимателей могут претендовать на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации региона.

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Заявления от субъектов малого и среднего бизнеса налоговые органы области начнут принимать с 15 июля. Претендовать на покрытие расходов, связанных с проведением профилактики могут бизнесмены, занимающиеся гостеприимством, общепитом, спортом и дополнительным образованием. Поддержка предусмотрена для предпринимателей, оказывающих бытовые услуги и социально-ориентированных НКО.

Размер субсидии рассчитывается из первоначальных и текущих расходов. Руководители организаций могут запросить 15 тысяч рублей на первоначальные расходы и 6,5 тысячи рублей на текущие расходы на каждого сотрудника, исходя из численности штата на май 2020 года. Для индивидуальных предпринимателей, не имеющих работников, размер субсидии составит 15 тысяч рублей. Средства выплачиваются один раз. Заявления в налоговые органы предприниматели смогут подать включительно до 15 августа 2020 года.

Правила выдачи субсидий для бизнеса на профилактику COVID-19 утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин. Распоряжение об этом было подписано 2 июля 2020 года. Согласно требованиям Роспотребнадзора предприятия, работающие с клиентами напрямую, должны обеспечить персонал масками и перчатками, дезинфицирующими средствами и закупить приборы для измерения температуры. Для предпринимателей, столкнувшихся с экономическими последствиями пандемии и вынужденным простоем это стало непростой задачей.